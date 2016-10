Aluno ataca colegas no colégio com agulha e fura mais de 30 crianças

Uma criança levou uma lanceta, injeção especial utilizada para medição de glicose, para o colégio e espetou 30 alunos. O fato envolveu crianças de idades entre 10 e 12 anos e ocorreu, em maior parte, depois do término da aula, no caminho para casa. O caso aconteceu em uma escola municipal de Santos, no litoral de São Paulo.

A lanceta levada pelo aluno era utilizada por sua avó. A prefeitura de Santos afirmou que, assim que a equipe gestora da unidade ficou sabendo do caso, acionou os pais e as secretarias de Educação e Saúde. Várias crianças realizaram exames para ver se não contraíram algum tipo de doença.

