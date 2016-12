Aluno de academia tenta levantar uma barra de 140 kg e acaba morto

Um jovem americano morreu após sofrer um acidente em um academia, na cidade de Ankeny, em Iowa, nos Estados Unidos. O universitário Kyle Thomson, de 22 anos, tentou levantar uma barra para supino com cerca de 140 kg, mas o suporte escorregou de suas mãos e o acertou no pescoço, que acabou esmagado. As informações são do jornal “Daily Mail”.

Detalhes do caso foram divulgados nesta quinta-feira (29) depois que Mark Yontz, responsável pela academia, falou sobre o caso para a imprensa americana. Segundo Yontz, a vítima não estava sozinha no local de treinamento quando o acidente aconteceu. Thomson chegou a ser socorrido e levado por bombeiros para um hospital na região, mas não resistiu ao ferimento.

Segundo o treinador do rapaz, Greg Schoon, o estudante tinha o costume de malhar. “Ele sabia o que estava fazendo. O que houve foi um acidente doido”, disse.

A polícia local vai apurar o caso, mas ainda não se pronunciou o oficialmente.

Comentários