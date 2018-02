Aluno de escola particular de Brasília fere psicóloga com uma faca

Um estudante de uma escola particular da Asa Norte, em Brasília, feriu uma professora com uma faca na manhã desta quarta-feira (7). Segundo a Polícia Militar, o aluno entrou no colégio carregando uma caixa com uma faca, dois facões e uma espada. Ele foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente.

De acordo com a escola, a psicóloga foi ferida “de leve” e passa bem. Ainda segundo o colégio, a psicóloga foi atingida quando abordou o aluno para perguntar o que havia na caixa. O estudante foi suspenso e as aulas na escola, que tem 14 mil alunos, estão mantidas normalmente.

Pelo registro da Polícia Militar, o fato ocorreu às 8h30min, no início da aula. O estudante deve responder por ato infracional análogo ao crime de lesão corporal e porte de arma branca. A escola disse que abriu uma averiguação interna para acompanhar o caso.

Deixe seu comentário: