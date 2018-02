Aluno Nota 10: Oscar da Educação ocorre dia 17 de março em Gramado

No dia 17 de março serão conhecidos os vencedores do Aluno Nota 10 em Gramado. Estudantes terão palco e destaque especial, em um evento aberto à comunidade e uma noite dedicada às escolas e seus alunos, na ExpoGramado, a partir das 19 horas.

Realizado desde 2013 pelo Parque Mini Mundo com a colaboração do Orbis Clube, o Aluno Nota 10 de Gramado busca estimular alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio das escolas estaduais, municipais e particulares do município, a obter melhores resultados durante o ano letivo. Nesta edição serão 17 escolas participantes.

Os alunos com melhores notas no ano letivo de 2017 receberão troféu, premiação em dinheiro e prêmios oferecidos por empresas. O momento é especial e motiva os alunos a conquistarem as melhores notas e avaliações da turma.

Durante 2017, as escolas participaram dos projetos criados pelo Mini Mundo, com a proposta de incentivar os alunos a se dedicarem mais às atividades escolares. “Nos sentimos muito felizes em perceber que estudantes e comunidade estão a cada ano mais comprometidos e esforçados em relação ao ensino, acreditando também ser este o único caminho para um mundo melhor. Agradecemos a todos que se uniram a nós nesta causa”, ressalta a diretora do Mini Mundo, Jussara Höppner.

A Rossi & Zorzanello Feira e Empreendimentos é a empresa organizadora do Aluno Nota 10. “ Para nós é uma honra fazer parte deste projeto que fomenta a educação e incentiva as futuras gerações a tomarem gosto pelos estudos”, destaca Marta Rossi, CEO da Rossi & Zorzanello. A empresa completa 30 anos em abril de 2018.

