Aluno que se vestiu igual a Hitler e ganhou o prêmio de melhor fantasia na escola causa polêmica na internet

Uma escola na Austrália causou polêmica ao premiar um aluno vestido de Adolf Hitler como “melhor fantasia” na frente de dezenas de alunos judeus que visitavam a instituição. O estudante pediu a autorização de um professor para ir vestido com as roupas e o famoso bigode do líder nazista e recebeu um “sim” como resposta.

O diretor da escola Roget Hebert afirmou que houve um erro no julgamento das roupas e pediu desculpas aos alunos judeus que faziam intercâmbio no país. “Pedimos desculpas e eles [judeus] foram fantásticos, absolutamente fantásticos, e aceitaram”, ressaltou.

Um porta-voz da escola St. Philips College também comentou o caso. “Estamos revendo as nossas políticas para garantir que isso não aconteça novamente. A escola está fornecendo apoio e assistência para o professor e o aluno. Foi uma lição muito dolorosa para todos os envolvidos”, disse.

Comentários