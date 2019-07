Alunos da rede municipal voltam às aulas nesta segunda-feira em Porto Alegre

As férias de inverno, tão esperadas pelos alunos, se encerram neste domingo (28), para os estudantes da rede municipal de ensino de Porto Alegre. Com o término da semana de descanso concedida no meio do ano letivo, as aulas serão retomadas nesta segunda-feira (29). Aproximadamente 70 mil alunos voltam às salas de aula da capital gaúcha. As datas seguem as diretrizes da Secretaria Municipal de Educação (Smed).

“O recesso escolar é previsto na legislação como período de descanso aos professores e alunos e é importante para a organização da escola”, explica o secretário municipal de Educação, Adriano Naves de Brito. O ano letivo das escolas municipais e comunitárias é organizado em dois semestres, garantindo, no mínimo, 200 dias de trabalho escolar, com carga horária total de 800 horas letivas, como prevê a Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

O recesso é válido para:

Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis);

Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs);

Escolas Municipais Especiais de Ensino Fundamental (Emeefs);

Escolas Municipais de Ensino Básico (Emeb);

Escolas Municipais de Ensino Médio (Emem);

Centro Municipal de Educação dos Trabalhadores (Cmet);

Escola Porto Alegre (EPA).

As 216 escolas da rede comunitária de ensino, que mantêm parceria com o município para atendimento em educação infantil e educação básica, também foram autorizadas a fazer o recesso escolar no mesmo período pelo segundo ano consecutivo.

