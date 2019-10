Alunos da Serra Gaúcha vivenciam projeto pedagógico no Litoral Norte

Aproximadamente 100 alunos do 4º ano e professores do Colégio Murialdo, de Caxias do Sul, participaram do projeto pedagógico Dia Letivo no Parque, desenvolvido pelo Acqua Lokos Parque Hotel. Durante a atividade extraclasse, ao longo do dia, os estudantes aprenderam sobre conteúdos relevantes como o processo químico da transformação do sal em cloro – através do processo da eletrólise, assistiram a duas peças de teatro com temas que abordam mistério, dança, música e humor, além de se divertirem em diversos brinquedos do parque.

De acordo com a professora Lidiane Cardoso, umas das responsáveis pelas turmas, um dos pontos altos do projeto foi a experiência coletiva dos educandos junto à natureza. “O Ambiente onde foram encenadas as intervenções artísticas dentro da mata foi muito criativo e interessante os alunos adoraram. O Acqua Lokos conseguiu equilibrar na mesma balança temas culturais de qualidade e diversão”, relata. Todas as práticas do projeto são acompanhadas por monitores, que abordam questões de sustentabilidade, educação ambiental, além de noções práticas de química e biologia.

A visita dos educandos caxienses ao Parque Acqua Lokos ocorreu no dia 27 de setembro.

Para mais informações sobre agendamento do Dia Letivo no Parque entre em contato pelos telefones: (51) 3625-2992, (51) 9993-86398/ whatsApp e (51) 9991-32379. O Acqua Lokos Parque Hotel está localizado no km 50 da Estrada do Mar, nº 2000 (entre as praias de Arroio Teixeira e Curumim).

O parque gaúcho que é considerado um dos maiores complexos de diversão e lazer do Brasil é referência como um dos pontos turísticos mais procurados na região litorânea do Estado. Na Temporada Inverno as Áreas Diversão e Fazenda ficam abertas ao público às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados, das 10h às 17h, já o hotel mantém-se em funcionamento 24h por dia durante o ano todo. O encerramento da temporada acontecerá no dia 24 de novembro, quando já iniciarão os preparativos para a Temporada Verão 2020.

De acordo com o diretor do Acqua Lokos Parque Hotel Fabiano Brogni, o interesse pela “estação seca” vem aumentando a cada ano. “Estamos trabalhando com muito esmero para que a Temporada Inverno se consolide cada vez mais como uma excelente alternativa de entretenimento para as pessoas que moram no litoral e os turistas que nos visitam”, explica.

