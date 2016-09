Alunos de cursos técnicos têm até a próxima semana para se inscrever para estágio na Oi

Alunos de cursos técnicos têm até a sexta-feira da próxima semana, dia 23/09, para se inscrever na seleção para o programa Geração Estágio da Oi. A companhia está selecionando 50 estudantes dos cursos de Técnico em Telecomunicações, Eletrotécnica, Elétrica e Eletrônica. Há vagas Rio Grande do Sul e outros estados. O programa tem duração de seis meses a um ano. Para participar, é necessário ter domínio do pacote Office e previsão de formatura até dezembro de 2017. Os estudantes que já se formaram, porém possuem pendência de carga horária de estágio obrigatório também são elegíveis ao Geração Estágio Técnico.

Os interessados devem se inscrever para participar da seleção para o Geração Estágio através do site da Oi, pelo link www.oi.com.br/euquerotrabalharnaoi A seleção acontecerá ao longo do mês de setembro. O início das atividades será em outubro. O processo seletivo inclui provas online, painel para desenvolvimento de case e entrevistas com a área de RH e gestores.

O Geração Estágio Superior também oferece 100 vagas para estudantes universitários de áreas como Engenharia, Estatística, Economia, Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social e Direito. O programa destinado a alunos do Ensino Superior tem duração de um a dois anos.

Além da bolsa-auxílio, a Oi oferece aos estagiários plano de celular, vale transporte, vale alimentação, seguro de vida e plano de desenvolvimento elaborado especialmente para o grupo que inclui acompanhamento direto de um colaborador que atua como padrinho, treinamentos presenciais e online e palestras com executivos da empresa.

