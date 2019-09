Alunos de escola pública na Serra Gaúcha foram surpreendidos por uma carta da rainha Elizabeth II da Inglaterra

Um grupo de alunos da 3ª série da escola municipal escola municipal Caminhos do Aprender, na pequena cidade de Fagundes Varela (Serra Gaúcha), foram surpreendidos por uma carta da dama-de-companhia de ninguém menos que a rainha Elizabeth II, da Inglaterra. A manifestação é decorrente de um mensagem enviada em julho pela turma à monarca de 93 anos, no âmbito de um projeto de ensino do idioma inglês.

“Estamos sendo bastante comentados e as outras crianças estão curiosas”, ressaltou a professora da disciplina, Nicole Cenci. O conteúdo foi assinado pela assistente da atual matriarca da realeza britânica, que passa uma temporada no Castelo de Balmoral, na Escócia.

No texto, as crianças queriam saber como Sua Majestade cuida de seu reino e da família real. A inspiração para a curiosidade foi bastante original: o encantamento, durante visita ao município vizinho de Veranópolis, com a “corte” de rainha e princesas da Femaçã (Festa da Maçã).

“A Rainha mandou agradecer, dizendo que continuassem estudando”, contou a professora que coordenou a iniciativa. “Ela também escreveu ter gostado das fotografias enviadas pelo colégio.” As crianças comemoraram o retorno da monarca, algumas pareciam não acreditar e outras chegaram a chorar de emoção. Todas receberam cópias xerografadas, que levaram para casa, onde o assunto seguiu repercutindo junto às famílias.

Conteúdo

Veja, a seguir, a íntegra do texto protocolado pela equipe de Elizabeth II, em uma livre tradução do inglês para o português:

“A rainha deseja que eu lhes agradeça por sua carta, na qual contaram ter pesquisado os costumes e tradições do Reino Unido e a Família Real. Sua Majestade espera que vocês tenham gostado dos estudos e também ficou feliz em ver as esplêndidas fotografias que vocês enviaram. Apesar de não poder responder pessoalmente, agradou-se em ouvir notícias suas. Eu envio, em anexo, alguns folhetos informativos para que leiam e agradeço muito por vocês manterem Sua Majestade em seus pensamentos. Isso foi grandemente apreciado”. Assinado: Dama-de-companhia”.

(Marcello Campos)

