Alunos de medicina abaixam calça em foto e são investigados

Uma sindicância será aberta pela UVV (Universidade de Vila Velha) para apurar a postura de alunos de medicina que aparecem em uma foto publicada nas redes sociais vestindo jaleco, com as calças abaixadas até os tornozelos e fazendo um gesto com as mãos, que remete à genitália feminina. O caso foi denunciado pelo Simes (Sindicato os Médicos do Espírito Santo) ao CRM-ES (Conselho Regional de Medicina), mas como os envolvidos ainda são alunos, cabe à universidade apurar o caso.