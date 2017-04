Alunos de medicina fazem uma foto com as calças abaixadas e a faculdade abre uma sindicância

Uma sindicância será aberta pela UVV (Universidade de Vila Velha) para apurar a postura de alunos de medicina que aparecem em uma foto publicada nas redes sociais vestindo jaleco, com as calças abaixadas até os tornozelos e fazendo um gesto com as mãos, que remete à genitália feminina.

O caso foi denunciado pelo Sindicato dos Médicos do Espírito Santo ao Conselho Regional de Medicina, mas como os envolvidos ainda são alunos, cabe à universidade apurar o caso. Ainda não foram explicados os motivos que levaram os universitários a fazerem e publicarem essas fotos.

Uma das imagens foi publicada no perfil de uma rede social de um dos alunos. Na legenda, ele escreveu “#PintosNervosos”. Outro estudante escreveu “Finalizando o dia de fotos”, o que sugere que as imagens foram feitas na ocasião em que a turma se reuniu para a sessão de fotos para os convites de formatura. A Universidade de Vila Velha disse, em nota, que “repudia qualquer tipo de ofensa a uma profissão tão importante e fundamental como a medicina”.

Ainda segundo a instituição, será instaurada uma comissão de sindicância para apuração dos fatos e responsabilização daqueles que tenham transgredido as normas e códigos de ética que regulamentam as ações dos alunos. Caso seja identificada alguma transgressão ao Código de Ética da Universidade, eles poderão ser punidos com advertência verbal, suspensão ou desligamento. (AG)

