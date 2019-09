Alunos de quatro colégios gaúchos se classificaram para a etapa nacional dos Jogos Escolares da Juventude

Das sete equipes de alunos de escolas estaduais e particulares que representaram o Rio Grande do Sul na etapa Regional Sul dos JEJ (Jogos Escolares da Juventude) em Cascavel (PR), quatro garantiram vaga para a fase nacional da competição, que será disputada entre 16 e 30 de novembro em Blumenau (SC). As instituições de ensino atuam no Interior do Estado e Litoral Norte.

As equipes classificadas (e suas respectivas modalidades esportivas) são do Instituto Estadual de Educação Cristóvão Mendoza de Caxias do Sul (futsal feminino juvenil), Colégio Franciscano Sant’Anna de Santa Maria (futsal masculino infantil), Colégio Mauá de Santa Cruz do Sul (basquete feminino juvenil) e Colégio São Domingos de Torres (handebol feminino infantil).

Além dessas quatro equipes, outros nove times de modalidades coletivas já haviam conquistado as vagas para a etapa nacional durante a seletiva do ano passado, em Natal (RN). As classificatórias das modalidades individuais estão ocorrendo em diversas cidades gaúchas. Ao todo, quase 300 representantes farão parte da delegação do Rio Grande do Sul na etapa nacional.

A competição é organizada pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil). Diversos ginásios de Cascavel (PR) sediaram as disputas da Regional Sul entre os dias 2 e 6 de setembro, recebendo 75 representantes gaúchos. A SEL (Secretaria do Esporte e Lazer) apoia a delegação em aspectos como o transporte, por meio de recursos da Lei Pelé.

O professor e técnico da equipe de basquete feminino do Colégio Mauá, Reginaldo da Silva Soares, destaca a importância da classificação para a etapa nacional: “Estamos muito felizes com essa conquista, eu e as meninas saímos estimulados a continuar o trabalho. Elas treinaram muito e levam o esporte muito a sério”.

Embora a equipe do handebol masculino juvenil do colégio La Salle Carmo (Caxias do Sul) não tenha se classificado, o professor e técnico Juliano de Lazzer Cardoso destaca o legado do evento: “Independentemente do resultado, esse momento é importantíssimo para eles pois, além da experiência de representar o Estado em um torneio, a participação serve de exemplo. Já temos outros meninos e meninas com foco nos jogos escolares. Saio daqui muito satisfeito e motivado”.

Cergs e Jergs

A classificação para a etapa regional ocorre por meio das classificatórias do Cergs (Campeonato Estudantil do Rio Grande do Sul) e dos Jergs (Jogos Escolares do Rio Grande Sul).

Organizado pela SEL, o Cergs é direcionado aos alunos da rede privada gaúcha. É dividido entre 12 modalidades esportivas, masculinas e femininas. Nas modalidades coletivas estão o basquete, futsal, handebol e vôlei. Nas individuais: atletismo, badminton, ciclismo, ginástica rítmica, judô, natação, tênis de mesa e xadrez.

Já os Jergs são promovidos pela Seduc e organizados e supervisionados pela Assessoria de Esporte Educacional. Executados pelas CREs (Coordenadorias Regionais de Educação), em parceria com prefeituras e a comunidade escolar gaúcha, as disputas envolvem escolas públicas (estaduais, municipais e federais) do Rio Grande do Sul. Dentre as modalidades estão atletismo, basquete, futsal, handebol, tênis de mesa, voleibol, xadrez e bocha olímpica.

(Marcello Campos)

