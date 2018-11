Alunos do Senac-RS participam de competição nacional

Entre 19 e 24 de novembro, cinco alunos do Senac-RS representarão o Estado na etapa nacional das Competições Senac de Educação Profissional, que acontecerá em Vitória, no Espírito Santo. O Rio Grande do Sul terá como competidores os estudantes Bruna Rupolo, na ocupação Cabeleireiro; Sofia Montenegro Lerner, na ocupação Cozinha; Daniela Borges, em Cuidados de Saúde e Apoio Social; Veridiana Tironi, em Estética e Bem-Estar e Leonardo Linhares da Silva, em Serviços de Restaurante.

Durante as Competições, os alunos realizarão provas específicas relacionadas às áreas de atuação, simulando situações reais das suas profissões, e serão avaliados por questões técnicas e comportamentais por especialistas de outros Estados. A etapa nacional das Competições reunirá alunos do Senac de todo o Brasil que participam da disputa para decidir quem representará o País, em cada categoria, na WorldSkills Rússia 2019 – maior competição de educação profissional do mundo que acontece a cada dois anos.

A coordenadora de internacionalização do Senac-RS, Carla Cassol, destaca que participar das competições é um processo que não só muda a vida dos alunos como também deixa um valioso legado para a instituição. “Os alunos treinam diariamente para este momento com o acompanhamento de seus treinadores, que se dedicam exclusivamente para essa preparação. Aprendemos muito durante o processo e temos a oportunidade de nos compararmos com outros Estados, na etapa nacional, e com outros países, na etapa internacional, o que eleva nossos serviços educacionais a um patamar de classe mundial”, destaca.

Etapa nacional das Competições Senac de Educação Profissional

Data: 19 a 24/11

Local: Vitória – Espírito Santo

Representantes do Rio Grande do Sul na etapa nacional

Cabeleireiro

Bruna da Silva Rupolo (20 anos) – Senac Taquara

Cuidados de Saúde e Apoio Social

Daniela da Silva Borges (21 anos) – Senac Caxias do Sul

Estética e Bem-Estar

Veridiana Tironi (20 anos) – Senac Canoas

Serviços de Restaurante

Leonardo Linhares da Silva (19 anos) – Senac Comunidade

Cozinha

Sofia Montenegro Lerner (21 anos) – Faculdade Senac Porto Alegre

Deixe seu comentário: