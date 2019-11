Rio Grande do Sul Alunos gaúchos conquistam medalhas nas Paralimpíadas Escolares em São Paulo

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2019

Mais de 60 atletas gaúchos participaram das Paralimpíadas Escolares, em São Paulo. Foto: Ascom SEL Mais de 60 atletas gaúchos participaram das Paralimpíadas Escolares, em São Paulo. (Foto: Ascom SEL) Foto: Ascom SEL

Mais de 60 atletas gaúchos viajaram para São Paulo rumo às Paralimpíadas Escolares 2019 e retornaram neste sábado (23). Pela manhã, o governador Eduardo Leite estava no aeroporto Salgado Filho, embarcando para cumprir agenda de compromissos fora do Estado, e encontrou parte dos atletas que desembarcavam trazendo nas malas mais do que medalhas. Os representantes do Rio Grande do Sul agora têm várias histórias para contar, novos amigos e grande estímulo para continuar treinando.

As provas foram realizadas no Centro de Treinamento Paralímpico de São Paulo. A solenidade de abertura, que aconteceu no salão eventos do hotel Holiday Inn, contou com a presença do secretário do Esporte e Lazer, João Derly, que também acompanhou as competições realizadas no primeiro dia. Ele destacou a importância de fomentar o esporte paralímpico no Estado. “O evento e as instalações do Centro Paralímpico são maravilhosos. Esses atletas já são vitoriosos na vida e merecem nossa admiração. Estamos buscando retomar o crescimento do paradesporto gaúcho. Um dos projetos é a realização de festivais paralímpicos em municípios do Rio Grande do Sul ”, comentou Derly.

Destaque para natação

Foi a partir de um projeto escolar em uma escola estadual especial para alunos com deficiência intelectual, em Porto Alegre, que o esporte paralimpíco passou a fazer parte da vida das professoras de Educação Física Ana Paula Vieira Malanovicz e Fernanda Michaelsen Martins, que criaram a Esporte+, em 2013. Aos poucos foram surgindo outros interessados e o projeto virou a Associação Esporte+, que atualmente conta com mais de 30 atletas e alguns voluntários. A associação é administrada por pais de atletas. Os treinos de atletismo ocorrem no Parque Municipal Alim Pedro, no bairro Iapi, em Porto Alegre. Os treinos de natação acontecem no Grêmio Náutico União, sede Moinhos de Vento, clube parceiro da instituição.

O projeto Chuá da Apae Viamão também classificou duas nadadoras que, acompanhadas pela professora Geneci Wiest, estiveram pela primeira vez nas paralimpíadas. Desde 2005, atividades aquáticas para alunos com deficiência são desenvolvidas no Clube dos Casados, por meio do projeto. A natação está presente no programa oficial de competições desde 1960, em Roma, quando começou a paralimpíada. A primeira participação brasileira no quadro de medalhas ocorreu em Stoke Mandeville, em 1984.

Paracergs classifica para Paralimpíadas

Participam da competição, que é considerada o maior evento mundial para crianças e adolescentes com deficiência em idade escolar, alunos de instituições de ensino públicas e privadas, com idade de 12 a 18 anos, em times feminino e masculino. A Secretaria do Esporte e Lazer (SEL) é responsável por realizar o Campeonato Paradesportivo Estudantil do RS (Paracergs), seletiva estadual que classifica os alunos para o evento nacional. Além da realização do Paracergs, o governo do Estado disponibiliza transporte aéreo para a delegação gaúcha, com recursos da Lei Pelé. O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), realizador do evento, paga a hospedagem e a alimentação. Os medalhistas (ouro, prata ou bronze) têm chances de receber a Bolsa Atleta, conforme algumas especificações determinadas em lei.

Resultado parcial do quadro de medalhas do RS na Paralimpíadas 2019:

Atletismo: 40 medalhas

16 medalhas de ouro

14 medalhas de prata

10 medalhas de bronze

Dóris Santana de Andrade

Henrique Vieira Mendes

Keimilymn Amaral Campos

Martina Contessa Zefino

Bruna Geremias Gonzales

Higor Camargo Farias

Erick Kauã dos Santos Soares

Rhuan Ribeiro Duarte

Fabrício Castelo Christ

Thiago Renê Santos dos Santos

Arthur Jesus da Silva Vargas

Murillo Vaz Medeiros

Emanuela Formagini Pancotte

Matheus Vasconcelos da Gama

Natália da Silva Siqueira

Fabiana Fontana da Silva

Julia Brandão de Lima

Natação: 29 medalhas

José Arthur Furtado

Derick de Moura

Larissa Rodrigues

Gabriel Corso

Cauê Ribeiro

Raphaella Souza do Amaral

Ana Carolina da Silva Matias

Matheus Henrique da Silva Rodrigues

Mara Rubia Piquelete Ennes

O resultado final da competição, até o fechamento da matéria, não havia sido divulgado pelo CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro).

