Alunos PMs iniciam estágio operacional neste fim de semana em Porto Alegre

Alunos soldados iniciam o estágio operacional com emprego no policiamento a pé em apoio ao Comando de Policiamento da Capital a partir deste final de semana. Neste sábado (10) e domingo (11) eles estarão no Acampamento Farroupilha, no Parque Harmonia.

O estágio operacional ocorre em todos os finais de semana, à tarde e à noite, até a formatura do grupo no mês de dezembro. Eles serão acompanhados por policiais, com supervisão dos oficiais da Academia de Polícia Militar e de unidades operacionais.

