Alunos são protagonistas em nova campanha da UniRitter

Luiz Felipe Mesquita, estudante de Jogos Digitais do Campus Iguatemi, e Francesca Rosso, aluna de Odontologia, são dois dos personagens centrais da nova campanha de vestibular da UniRitter. As histórias reais são contadas revelando a relação dos alunos com a instituição. “Os alunos sempre foram a inspiração das nossas campanhas e dessa vez os trouxemos para contarem as razões pelas quais escolheram a UniRitter e ajudarem outros estudantes que vão ingressar no ensino superior”, destaca Evandro Caletti, gerente de marketing da instituição. Entre as peças da campanha, foram produzidos cinco filmes, que relatam algumas dessas histórias encontradas nos campi da UniRitter.

“A prática desde o início faz muita diferença e, aqui, o currículo é sempre voltado para a prática. Isso me cativou muito”, revela Francesca. Luiz Felipe diz que sempre quis estudar na UniRitter. “Depois que conheci o campus Iguatemi, eu tive esta certeza. O lugar é confortável, a tecnologia é de última geração”, destaca. Além dos formatos tradicionais em TV, rádio, jornal, mídia indoor e mídia externa, os alunos participaram de uma ação especial na rádio Atlântida, onde interagiram ao vivo com o comunicador Rafinha. Durante o programa, eles puderam contar um pouco sobre suas experiências como estudantes da UniRitter. A campanha é assinada pela agência Selling.

Vídeos

Escolha a UniRitter – Vestibular 24/11 E para encerrar nossa rodada de histórias, conheça a Janaina, aluna de Jogos Digitais que escolheu mudar para a UniRitter e descobrir novas possibilidades! Você também pode fazer essa escolha e optar pela transferência: http://bit.ly/2Pu5sx2 Publicado por UniRitter em Terça-feira, 30 de outubro de 2018

Escolha a UniRitter – Vestibular 24/11 O Luiz Felipe escolheu a inovação para o seu futuro. E por isso ele veio para o campus Iguatemi da UniRitter: aqui ele encontrou tecnologia de última geração. Nessa semana você irá conhecer histórias de pessoas que escolheram estar com a gente. Assista ao depoimento do Luiz Felipe e faça você também essa escolha: http://bit.ly/2ScrGlK Publicado por UniRitter em Terça-feira, 23 de outubro de 2018

Escolha a UniRitter – Vestibular 24/11 Através de um currículo moderno, a Camila descobriu aqui na UniRitter que moda não é só roupa. Essa é mais uma história de quem escolheu a UniRitter, e você também pode fazer essa escolha. Vem assistir ao depoimento da Camila: http://bit.ly/2PhcQvE Publicado por UniRitter em Quarta-feira, 24 de outubro de 2018

