A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e o presidenciável do Podemos, Álvaro Dias, (Podemos) trocaram farpas em recentes declarações. Ambos são senadores pelo Paraná. Ao saber que ele comparou a liderança de Lula nas pesquisas eleitorais a uma “apologia ao crime”, ela disse que o colega “não entendeu o recado do povo”.

