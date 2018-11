Alvorada e Cachoeirinha recebem o projeto Iberê nas Praças

Começa neste fim de semana, dias 10 e 11, o projeto Iberê nas Praças, que vai levar uma série de atividades artísticas e socioambientais a diversas cidades do RS atendidas pela Corsan. No , a cidade que recebe o projeto é Alvorada (na Praça da 48, das 8h às 12h e das 15h às 18h). No domingo, será em Cachoeirinha (no Parcão, nos mesmos horários).

