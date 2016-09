Amanco celebra a passagem do Dia do Instalador Hidráulico no Acampamento Farroupilha

O Dia 27 de setembro é dedicado ao Instalador Hidráulico e a data foi devidamente celebrada esta semana no Acampamento Farroupilha pela Amanco, empresa voltada a oferecer ao mercado soluções inteligentes no segmento da construção civil. Recepcionados pelo diretor geral da Rede Pampa, Alexandre Gadret, no Piquete da empresa, participaram do encontro Wagner dos Anjos, gerente regional Sul da Amanco, Denise Cardoso Pereira, coordenadora de vendas do RS, ao lado da equipe de vendas, integrada por Fábio Stoduto, Fábio Baiocco, Leandro Gonçalves, Felipe Cemim e Arlei Teixeira. Os parceiros comerciais da Amanco, entre eles a Plenobrás, Rede Hidro e Colombeli igualmente marcaram presença na homenagem que em clima de descontração foi regada à música gauchesca e distribuição de brindes aos participantes.

Comentários