AmanhÃ£ Ã© o Ãºltimo dia para visitar ExposiÃ§Ã£o TemÃ¡tica do ExÃ©rcito na Expointer

Blindados, passeios de bote, motos policiais de escolta, pista de atividades militares para crianças, passeios a cavalo, demonstrações de Cães de Guerra e exposição de materiais do Exército integram a Expoex (Exposição Temática do Exército). O evento organizado pelo Comando da 3ª Região Militar, realizado anualmente no Comando Militar do Sul em comemoração ao Dia do Soldado, prestigiou a 40ª Expointer, em Esteio.

Cerca de 150 militares recebem visitantes nos estandes com parque infantil, exposição de viaturas e pontes militares, pistas de corda, orientações de saúde, concertos musicais das bandas de música do Exército, entre outras atividades. Com o encerramento da Expointer, este domingo é último dia para conferir a programação.

Serviço:

Horário: Entrada para o público das 9h às 20h30min

Local: O Parque de Exposições Assis Brasil fica localizado no Km 13 da BR-116 (via lateral),

em Esteio.

Todas as atividades nos estandes do Exército são gratuitas.