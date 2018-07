Amantes da natureza encontram no litoral catarinense retiro de yoga, aulas de surf, hospedaria e templo com diversos opcionais

Desfrutar das belezas e atrativos do litoral catarinense é um sonho que muitos embalam. Não é à toa que sua população litorânea dobra durante o verão, abrigando visitantes de todo o País, que encontram na localidade não apenas um mar de águas claras e límpidas, mas também paisagem agreste, regada a hábitos e costumes de um povo cordial e amigo, além de história e tradição traduzidas por casarios antigos, pontuados por seus diferentes estilos arquitetônicos que marcaram época.

No canto sul da praia da Silveira, distante poucos quilômetros de Garopaba, que vem a ser uma das praias mais procuradas da região, a Jamur Surf e Yoga ocupa um destes casarios. Com mais de 120 anos de história, a casa, em madeira, foi totalmente reconstruída, preservando fielmente seu estilo e características, revelando em cada canto o modo de vida de seus antigos moradores, de origem alemã, que povoaram o balneário.

A ideia da preservação partiu do empresário, design e fotógrafo Thomáz Crocco, que também é um dos integrantes do Crocco Stúdio, em Porto Alegre, ao lado da mãe, Heloísa, conceituada artista plástica de renome nacional, e do irmão, Vico, também talentoso chef de cozinha. “Tenho orgulho de ter refeito a história do local através da reconstrução fiel da casa”, argumenta Thomáz.

Visionário, ele viveu oito anos na França e dedica atenção especial à revitalização do artesanato brasileiro, aliando a isso outras de suas paixões – arte e surf. Foi o embrião que deu origem a Jamur Surf e Yoga, que já nasceu com peculiaridades. “É um espaço diferenciado”, diz ele, reiterando as opções ofertadas que passam por retiro de yoga, aulas de surf, hospedaria e templo.

Mas não fica nisso, o espaço, além de suas belezas naturais, tendo o mar e a natureza como panos de fundo, ainda oferece vida saudável. Thomáz salienta que boa alimentação, sob o viés da sustentabilidade ganham espaço no local, onde são cultivados vegetais e grãos para consumo próprio, como milho, batata, aipim, por exemplo, outra marca registrada da Jamur Surf e yoga. Ou seja, um paraíso para ser desfrutado pelos amantes da natureza, onde gastronomia, saúde, surf e yoga atuam de mãos dadas. “É a conexão de tudo isto que torna o lugar ímpar”, diz Thomáz.

Durante o ano, o casario abre suas portas para hospedar os adeptos deste ambicionado estilo de vida, na fuga da correria dos grandes centros. “Abrigamos até 12 pessoas com muito conforto”.

Feriados como Páscoa, carnaval, Ano Novo e outras datas do calendário do varejo garantem lotação completa em alguns períodos do ano na cobiçada prainha da Silveira, no velho e repaginado casarão que dá cor e forma à Jamur Surf e Yoga. (Clarisse Ledur)

A arte é um forte elemento ao meio do aconchegante ambiente. Alimentação saudável como palavra de ordem. Belezas naturais são outro atrativo da região. (Foto: Fabiano Sperotto) Vico, Thomáz e Heloísa estão à frente do Crocco Stúdio em Porto Alegre.

