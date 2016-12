Amazon compra o estoque remanescente da editora Cosac Naify

A Amazon comprou todo o estoque restante da Cosac Naify, que decretou o encerramento de suas atividades em novembro do ano passado.

A varejista digital vende com exclusividade o catálogo da editora desde janeiro deste ano. O acordo para a compra de 230 mil exemplares do estoque, antecipado pelo jornal O Estado de S. Paulo neste sábado (17), impede a transformação do encalhe da Cosac Naify em aparas de papel, possibilidade que causou revolta ao ser considerada pela editora, em setembro.

“Fiquei feliz com o acordo. Já tínhamos feito um acordo verbal e a Amazon já estava com a exclusividade da venda. Foi a melhor solução”, disse o editor Charles Cosac.

