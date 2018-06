Depois do varejo de alimentos, com a aquisição da Whole Foods, a Amazon agora vai entrar no setor de farmácias. A gigante do varejo eletrônico informou nesta quinta-feira que comprará o grupo on-line de farmácias PillPack, em um passo pequeno, porém significativo, no setor de saúde dos Estados Unidos, o que pesou sobre ações de varejistas e distribuidores de medicamentos.

Deixe seu comentário: