Amazônia: Maia articula debater projetos ambientais nesta semana   

Diante dos incêndios na Amazônia e das polêmicas que envolveram as queimadas, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que pretende colocar em votação no plenário alguns projetos da área ambiental. Segundo o político, a ideia é encontrar um consenso entre os parlamentares.

A declaração foi dada após Maia se reunir com líderes partidários, deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária e representantes do agronegócio na Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Seguindo a ideia de criar um consenso entre os deputados, o presidente da Câmara também convidou deputados da oposição para participarem do encontro.

Além disso, o presidente da Câmara afirmou que os projetos mais polêmicos, como o que muda as regras do licenciamento ambiental, terão que ser debatidos com mais calma na Casa. Nesta quarta-feira (4), o plenário da Câmara irá se reunir em uma comissão geral para debater a questão das queimadas na Amazônia.