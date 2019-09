Amazônia: primeira semana de setembro registra mais de quatro mil focos de queimadas  

De acordo com o sistema de monitoramento de focos de queimadas ativos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), só na primeira semana do mês de setembro foram registrados cerca de 4.930 focos no bioma Amazônia. O número representa uma queda de 61% em relação ao mesmo período no ano anterior, quando 12.831 focos foram registrados nos primeiros oito dias de setembro.

Apesar da queda no início de setembro, de 1º de janeiro até o dia 8 de setembro de 2019, o bioma Amazônia acumula 51.760 focos de queimadas. No mesmo período do ano anterior, foram 34.995 focos, aumento de 48%. De acordo com os especialistas, a análise de dados em períodos curtos pode ser afetada pela presença de nuvens de chuva, já que o tempo encoberto poderia “camuflar” alguns focos de queimada.

