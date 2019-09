Ambev abre processo seletivo para estagiários no Rio Grande do Sul

A Cervejaria Ambev anunciou a abertura de seleção para seu tradicional programa de estágio. Estudantes universitários de diversos cursos estão convidados a integrar o time da empresa. De acordo com o diretor de Gente e Gestão da empresa, Renato Biava, o programa é uma das principais portas de entrada para jovens no mercado de trabalho.

“Aprendizado constante e espírito de liderança são duas características marcantes da cultura da Cervejaria Ambev. Por isso, estimulamos que todos do nosso time conduzam seus projetos e iniciativas com autonomia e tenham liberdade para conhecer mais sobre tudo o que envolve os nossos negócios, ou seja, ter de fato uma visão 360º. O Programa de Estágio oferece essa experiência de impacto porque é na prática que aprendemos e, aqui, isso sempre acontece com o apoio próximo das lideranças. Novos desafios são sempre uma ótima oportunidade para crescimento”, diz Biava.

Candidatos com perfil inovador, curioso, vontade de aprender constantemente e de construir uma carreira de impacto na empresa podem se inscrever até o dia 6 de outubro no site www.estagioambev.com.br. As oportunidades estão distribuídas em diversas áreas de atuação e em unidades de todo o País, inclusive no Rio Grande do Sul. Podem participar estudantes com graduação entre 2020 e 2021.

Com o término das inscrições, a Cervejaria Ambev vai avaliar os perfis e indicar os pré-selecionados, que receberão um convite para participar do Challenge, que é o principal dia da seleção. Na data, os candidatos participarão de talks com líderes da companhia, terão uma roda de entrevistas e receberão o desafio de solucionar um case. “O formato de seleção em único dia permite ao candidato uma experiência enriquecedora, pois vai além de apenas uma entrevista. Oferece conteúdo que gera conhecimento durante todo o processo”, ressalta Biava.

