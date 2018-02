Ambev lança VOA, programa que ajudará a transformar a realidade de ONGs do Brasil

A Ambev acaba de lançar o VOA, um programa de compartilhamento de conhecimentos em gestão com organizações sociais. Alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o programa oferece apoio a essas entidades para que elas atinjam seu maior propósito: transformar o mundo em um lugar melhor.

O programa pretende ajudar as ONGs dando acesso a ferramentas que podem levar a uma melhor gestão e, em consequência, ajudá-las a ampliar o alcance de seu impacto positivo na sociedade. Haverá uma seleção pública de ONGs que poderão fazer parte do programa VOA. Para participar, a entidade deve se inscrever pelo site www.programavoa.com.br até o dia 13 de março.

O VOA está estruturado em seis encontros presenciais, divididos em quatro módulos, que acontecerão ao longo do ano. Os encontros serão liderados por funcionários voluntários da Ambev especialistas em cada um dos temas, que compartilharão seu tempo e conhecimento e serão mentores de cada uma das ONGs selecionadas. Já há mais de 100 funcionários da companhia cadastrados como voluntários. Já as entidades selecionadas serão anunciadas no final de março.

Além de oferecer mentoria e acompanhamento, o programa vai dividir com as organizações selecionadas métodos e ferramentas usadas pela própria Ambev em áreas como gestão de orçamento e de projetos, comunicação, relacionamento e captação de recursos. “Na Ambev, temos o sonho de unir as pessoas por mundo melhor e as ONGs representam exatamente isso: a união de pessoas que têm como objetivo melhorar o mundo, proporcionar novas conquistas e oportunidades para quem precisa. Acreditamos que, com as ferramentas certas, todo mundo pode voar mais longe e é isso que faremos com o VOA. Queremos trocar experiências e, juntos, criar um legado permanente de boas práticas que vá muito além dos nossos muros”, explica a diretora de sustentabilidade da Ambev, Carla Crippa.

Após participarem dos encontros do VOA, as ONGs participantes também apresentarão um projeto prático realizado com base no aprendizado. A organização com o projeto mais bem avaliado receberá, ainda, um auxílio financeiro para aplicação na entidade.

