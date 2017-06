Ambev realiza recuperação de túnel verde nas proximidades da Cervejaria Águas Claras do Sul

Celebrando o Mês Mundial do Meio Ambiente, a cervejaria Águas Claras do Sul contribuiu nesta sexta-feira (23) para a recuperação de um túnel verde, localizado nas proximidades da cervejaria. A iniciativa teve o envolvimento de colaboradores da Ambev, que plantaram cerca de 20 árvores nativas. A ação aconteceu às 9h, na Estrada da Faxina, no Distrito de Águas Claras do Sul, em Viamão.

“Sonhamos em unir as pessoas por um mundo melhor, saindo da cervejaria para promover ações de impacto positivo na comunidade que é fundamental. Desta forma, mostramos que é importante o envolvimento de todos para preservar a natureza. Entre os vários benefícios, o plantio de mudas contribui para a melhoria da qualidade do ar e proteção do solo, além de gerar impacto visual positivo”, afirma Bruno Andreon, gerente de Meio Ambiente da cervejaria Águas Claras do Sul.

Outra das grandes iniciativas da Ambev para preservação à natureza é o Projeto Bacias. A proposta visa recuperar mananciais e rios de importantes bacias hidrográficas do Brasil. As ações oferecem incentivo financeiro aos agricultores que se comprometem com práticas de conservação em suas propriedades. Neste ano de 2017, a ideia é prospectar novas áreas recuperáveis, aliado a expansão do monitoramento hidrológico.

Comentários