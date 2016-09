Ambev sai às ruas em prol do consumo inteligente de bebidas alcoólicas

No próximo dia 16/09, os 32 mil funcionários da Ambev no Brasil vão visitar bares, restaurantes e supermercados para alertar consumidores e profissionais desses estabelecimentos a terem atitudes responsáveis quando forem beber, vender ou servir bebidas alcoólicas. Só aqui no Rio Grande do Sul os 1.982 colaboradores da companhia estarão envolvidos na ação e mais de 42.500 pontos de vendas serão visitados durante o mês de setembro. A mobilização faz parte da sétima edição do Dia de Responsa, data criada para reforçar o compromisso da cervejaria com a promoção do consumo responsável. Além dos bares, restaurantes e supermercados, a Ambev vai mobilizar uma ampla rede de parceiros – entre personalidades da web, artistas, ONGs, atletas e associações – para reforçar e disseminar mensagens sobre a importância de cumprir a lei que proíbe a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos, de não consumir em excesso ou associado à direção.

