Ambulância do Samu é furtada em Passo Fundo durante atendimento

Uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) de Passo Fundo, no Norte do Rio Grande do Sul, foi furtada durante um atendimento. Socorristas estavam realizando o resgate de uma mulher na rua Alferes Rodrigo, na Vila Operária, próximo ao Lar Emiliano Lopes, e no momento que estavam saindo do interior da residência com a paciente na maca, dois indivíduos embarcaram na ambulância e fugiram com o veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para terminar o atendimento médico.

A Brigada Militar foi informada que dois jovens estavam trafegando em alta velocidade com a ambulância de sirenes ligadas. A polícia localizou o veículo abandonado no bairro São Bento, mas os suspeitos fugiram. A Polícia Civil irá investigar o caso.

