Ambulatório de Flebologia do Hospital Universitário realizou 538 atendimentos desde abril. Em parceria com a Secretaria da Saúde de Canoas, o serviço conta com técnicas modernas para tratar varizes e feridas nas pernas

O Ambulatório de Flebologia inaugurado em abril no Hospital Universitário de Canoas, administrado pelo Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública (GAMP), em parceria com a Secretaria da Saúde, apresenta bons resultados após quatro meses de funcionamento. Desde sua inauguração, 538 atendimentos foram realizados no local, entre cirurgias, consultas, mapeamentos e aplicação cirúrgica da espuma.

Segundo Amanda Paris, enfermeira da Flebologia, o serviço conta com técnicas modernas para tratar as varizes e feridas nas pernas, entre elas a espuma e a radiofrequência. “Somente com a aplicação da espuma nas veias, 100 pessoas foram beneficiadas. Este tratamento possibilita melhor resultado, pois é menos invasivo e demanda um menor tempo de recuperação, o que acelera a fila de espera na especialidade”, explica.

Amanda salienta que a implementação do ambulatório e do novo tratamento trouxe um atendimento melhor e mais qualificado para o HU, pois é um serviço multidisciplinar que garante menos risco de ter complicação para o paciente, uma vez que ele não necessita mais de internação.

Além dos 100 procedimentos com espuma, o ambulatório ainda realizou 26 cirurgias convencionais, 152 consultas, 64 ecodoppler (mapeamentos) e 196 procedimentos no ambulatório de feridas crônicas.

