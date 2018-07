A Amcham está com um extenso calendário de atividades programadas para os meses de julho e agosto. Para participar das atividades, que envolvem ciclos de palestras, workshops e seminários, os interessados devem se inscrever pelo site clicando no nome do evento no site: https://www.amcham.com.br/

As inscrições, o acesso ao calendário de atividades e a lista completa de associados da Amcham podem ser conferidos no aplicativo disponível para iOS e Android.

Confira a programação aqui.

Deixe seu comentário: