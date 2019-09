AMCHAM e Hospital Moinhos de Vento promovem encontro entre especialistas em saúde e tecnologia

A AMCHAM em parceria com o Hospital Moinhos de Vento promove no próximo dia 4 de setembro o Summit Saúde com o tema sobre A importância da inovação em busca de uma saúde eficiente. Apresentando autoridades da área como palestrantes, o Summit Saúde vai debater ideias sobre a influência das novas tecnologias nos processos médicos, e como manter as pessoas como protagonistas nessa era de inovação.

Para Marcelo Rodrigues, Superintendente Regional da AMCHAM, há um esforço para que o estado seja reconhecido como representante de iniciativas envolvendo a sociedade, a tecnologia e a saúde. “O RS tem buscado encontrar vocações para o crescimento econômico e melhorias na qualidade de vida das pessoas. A saúde gaúcha tem o potencial de ser uma mola propulsora para a nova economia, transformando o conhecimento em desenvolvimento para o estado por meio de tecnologia e inovação”. E acrescenta. “O Summit é uma construção do Comitê de Saúde da AMCHAM, presidido pelo Mohamed Parrini (CEO do Hospital Moinhos de Vento), para inspirar e engajar a comunidade empresarial a ampliar caminhos no desenvolvimento deste mercado”.

Para o CEO do Hospital Moinhos de Vento, navegar no novo cenário do setor de saúde exige investimentos em tecnologia de ponta, em pesquisa, em recursos humanos e a entrega de altas taxas de resolubilidade e atendimento qualificado. “O que não podemos esquecer é que todo esse esforço tem que ter como alvo oferecer a melhor experiência para o paciente. Medicina de excelência é feita com inovação, com qualificação da gestão e dos processos, para que tenhamos uma saúde eficiente. Mas o que mais importa é o ser humano”, conclui Mohamed.

SUMMIT DE SAÚDE: A importância da inovação em busca de uma saúde eficiente

13h – Credenciamento

13h45 – Abertura

14h15 – A revolução dos dados em saúde – A tecnologia cognitiva da IBM (Fábio Mattoso – Executivo Líder da Watson Health IBM Brasil)

14h50 – Telemedicina e novas tecnologias em saúde – (Chao Lung Chih – Professor Associado e Líder do Grupo de Pesquisa em Telemedicina) ( Felipe Cezar Cabral – Coordenador de Telemedicina no Hospital Moinhos de Vento)

15h15 – O uso de tecnologias para automação de processos e melhorias de resultados – (Vitor Tadeu – Chef Information Officer Hospital Moinhos de Vento)

15h40 – Coffee Break

16h – O futuro de hoje não é o mesmo de ontem – (Peter Kronstrom – Head Latam for Futures Studies no Copenhagen Institute)

16h45 – Impacto das tecnologias no modelo de gestão empresarial em saúde – (Jeane Tsutsui – Diretora Executiva do Grupo Fleury)

17h05 – A aplicabilidade da inteligência artificial nos processos de gestão de exames – (Lídia Abdalla – Presidente Executiva do Laboratório Sabin)

17h30 – Coquetel de Encerramento

Inscrições e informações (51) – 2118-3739/ email: poa@amchambrasil.com.br

Investimento: Sócios – R$ 300,00/ Não-sócios – R$ 400,00

Local – Teatro do Ciee – Dom Pedro II, 861