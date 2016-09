Amcham promove seminário sobre empoderamento feminino

A Amcham Porto Alegre promove seminário sobre empoderamento feminino nesta quarta-feira (28/09). A empresária Soraia Schutel fala sobre as barreiras enfrentadas pelas mulheres na carreira. Enquanto as empresas chefiadas por mulheres são mais lucrativas, apenas 6% dos cargos dos conselhos são ocupados por elas. No universo corporativo, empreendedor, mas ainda amplamente liderado por homens, o planejamento e o propósito são fundamentais para ascensão na carreira, tema que será abordado por Soraia.

Organizado pelo Mosaico, iniciativa da Amcham que traz pautas diferenciadas, o seminário acontece nesta quarta-feira (28), das 18h30 às 20h30, no Amcham Business Center. As palestras são gratuitas e exclusivas para sócios da Amcham. Mais informações pelo telefone: 2118-3729.

