Amcham SX reúne executivos em evento para discutir futuro da serra gaúcha

A Amcham SX, empresa que atua como uma espécie de câmara de comércio, vai promover um evento no dia 15 de outubro em Caxias do Sul, para refletir o que executivos e empresários estão fazendo hoje para moldar o futuro das organizações e, nesse contexto, discutir como a indústria será impactada e como criar um ecossistema inovador em uma região que busca se reinventar, além de outros questionamentos que serão abordados.

O encontro será a partir das 14h e deve se estender até às 18h, no Hotel Intercity de Caxias do Sul. Os assuntos que serão tratados envolvem o futuro da região. O evento é gratuito e a inscrição pode ser realizada no site. Confira os palestrantes já confirmados no evento:

Fernando Honorato – Economista Chefe do Bradesco;

Angela Maria Gheller Telles – Diretora de Sistemas no Segmento de Manufatura, Logística e Agroindústria na TOTVS;

Marcelo Souza – CEO Indústria FOX;

Luis Serafim – Head de Marketing, conteúdos sobre inovação e excelência profissional da 3M

Nelson Wagner – Diretor de Excelência Operacional da Dana.

Programação:

13h – Credenciamento e Welcome Coffee

14h – Abertura

14h30 – Primeiro bloco

16h – Coffee break

16h30 – Segundo bloco

18h – Encerramento



Deixe seu comentário: