Ameaça da Coreia do Norte faz o Havaí reativar sirene para ataques nucleares da era da Guerra Fria

O Havaí irá retomar na sexta-feira (01) testes mensais de suas sirenes de alerta para ataques nucleares da era da Guerra Fria pela primeira vez em cerca de 30 anos, em preparação para um potencial lançamento de míssil da Coreia do Norte, afirmaram autoridades locais.

Toques de sirene vão soar por cerca de um minuto em mais de 400 locais do arquipélago, começando às 11h45min locais (19h45min no horário de Brasília) de sexta-feira, em um teste que será repetido no primeiro dia útil de cada mês depois disso.

Um anúncio formal e demonstração do sistema estão planejados para esta terça-feira (28) pelo governador David Ige e outras autoridades na sede da Agência de Gestão de Emergência do Havaí. Testes mensais da sirene de alerta de ataque nuclear estão sendo reintroduzidos no Havaí junto com anúncios pedindo para que moradores da ilha se abriguem e fiquem atentos se ouvirem o alerta.

“A prontidão de emergência é saber o que esperar e o que fazer em todos os perigos”, disse o chefe da Agência de Gestão de Emergência, Vern Miyagi, em mensagem em vídeo. Miyagi não mencionou a Coreia do Norte especificamente.

Entretanto, as sirenes de ataque nuclear, que deixaram de ser usadas após o fim da Guerra Fria, estão sendo reativadas devido aos recentes testes de mísseis balísticos intercontinentais da Coreia Norte considerados capazes de atingir o Estado, segundo informações divulgadas pela agência de notícias Reuters.

Estados Unidos

A visita que o presidente dos EUA, Donald Trump, fez ao Japão no início do mês tem elevado a preocupação dos japoneses em relação às ameaças da Coreia do Norte sobre o uso de armas nucleares. Para eles, a presença do americano na Ásia pode estimular uma reação do ditador Kim Jong-un.

Os Estados Unidos cobram um posicionamento mais duro de seus aliados asiáticos para pôr um fim às ameaças do ditador Kim Jong-un, cujo regime vem testando de forma recorrente foguetes com dita capacidade de atingir o território dos EUA e, em setembro, aparentou testar uma bomba de hidrogênio.

A preocupação com a segurança do território japonês cresceu depois que a disputa retórica entre Trump e Kim se acirrou, e a possibilidade de que novos testes com mísseis sejam realizados tornou-se uma constante. Nos últimos testes feitos pelo ditador norte-coreano neste ano, mísseis sobrevoaram a ilha de Hokkaido, no Norte do Japão.

“Cada teste de mísseis que sobrevoa o território japonês realizado por eles [Coreia do Norte] carrega o risco de falhar e causar uma tragédia no Japão. É por isso que temos medo”, afirmou Sudo. O receio descrito por ele mostra como o assunto entrou na rotina diária da população japonesa neste ano. As ameaças norte-coreanas viraram o assunto central da campanha eleitoral que levou à reeleição do premiê Shinzo Abe no fim de outubro.

