O Parlamento do Equador foi evacuado nessa sexta-feira devido a uma ameaça de bomba e membros da polícia já estão verificando as instalações, disse o presidente do Legislativo, José Serrano Salgado. “Uma ameaça de bomba na Assembleia. Todos os funcionários foram evacuados enquanto o esquadrão antibombas da polícia do Equador verifica as instalações”, escreveu no Twitter.