Ameaça populista e mafiosa na Itália

Consideradas um santuário para imigração, cidades como Palermo estão na mira do ministro Matteo Salvini e da máfia italiana. A máfia não é o único problema. Um medo dos imigrantes, seus costumes e, às vezes, até aquilo que eles consomem se enraizou na Itália, impulsionando a ascensão do populismo e de Matteo Salvini, o ministro do Interior de linha dura e líder de extrema-direita do partido Liga.

Deixe seu comentário: