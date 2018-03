Oito países da América Latina fizeram reformas jurídicas nos últimos dois anos visando ampliar a inclusão das mulheres na economia. A maioria delas expandiu benefícios como licença-maternidade, como ocorreu na Colômbia, no Paraguai e na República Dominicana. No Panamá, a licença-paternidade de três dias foi introduzida. Os dados são do relatório Mulheres, Empresas e o Direito 2018.

Deixe seu comentário: