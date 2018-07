América Latina premia espumante brasileiro

O Espumante Garibaldi Moscatel, da brasileira Cooperativa Vinícola Garibaldi, levou o principal prêmio da categoria no concurso Catad’or Wine Awards, o mais importante da América Latina, que consagrou duas garrafas chilenas – Luis Felipe Edwards e Casa Silva – como os vinhos do ano. Da mesma forma, o ‘Memorias 2015’, do vinhedo El Principal, foi eleito como o melhor vinho chileno.

Deixe seu comentário: