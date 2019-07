Americana de 15 anos derrota Venus Williams, em Wimbledon

Cori Gauff, de apenas 15 anos, já tinha assombrado o mundo do tênis ao conseguir se classificar para a chave principal de simples do torneio de Wimbledon, em Londres. A situação ficou ainda mais especial para a americana quando ela descobriu quem seria sua primeira adversária: ninguém menos que Venus Williams, pentacampeã do torneio. Além de uma lenda do tênis, Venus e a irmã Serena são os ídolos da adolescente. Mas, nesta segunda-feira (01), ela deixou a admiração de lado, jogou de igual para igual, e venceu por 2 sets a 0 (duplo 6/4).

“Ela (Venus) disse “parabéns”. Eu disse: ‘obrigado por tudo que você fez. Eu não estaria aqui se não fosse você’. Sempre quis dizer isso a ela”, contou a menina em entrevista à BBC após a vitória.

Venus tem cinco títulos de Wimbledon. Em dois deles, Gauff sequer era nascida. Há dois anos, Venus foi uma das finalistas do principal torneio de grama do tênis mundial, quando perdeu para a espanhola Garbiñe Muguruza. Tudo se desenhava então para uma relativa facilidade da veterana. Mas não foi o que se viu em quadra.

Deixando o nervosismo de lado, Gauff fez jogo duro desde o início da partida e, em alguns momentos, dava para perceber que Venus se irritava com o que estava acontecendo. No final do segundo set, Gauff desperdiçou um match point, mas nem isso a abalou. Venus ainda teve duas chances para fechar o game, mas a jovem não permitiu, e revirou o game fechando o jogo. Ela se tornou a tenista mais jovem a vencer uma partida na grama inglesa desde Jennifer Capriati em 1991 – 15 anos e 96 dias.

Ao fim da partida, Gauff foi às lágrimas, enquanto era aplaudida pela plateia que assistiu à partida. Enquanto isso, Venus deixava a quadra também aplaudida, mas claramente chateada. Na próxima rodada, Gauff enfrenta a eslovaca Magdalena Rybarikova, número 139 do mundo. Ela venceu Aryna Sabalenka, de Belarus, por 2 a 0 (6/2, 6/4).

“Ela jogou muito bem. Até mesmo as bolas que batiam no aro (da raquete) entraram. Eu, na verdade, não joguei bem. Foi um contraste de ambos os lados. Ela fez tudo certo hoje. Colocou a bola na quadra, o que foi muito melhor do que eu fiz. Ela serviu bem, se moveu bem. Foi um grande jogo para ela. Estou realmente feliz em vê-la jogando bem. O céu é o limite para ela”, avaliou Venus.

