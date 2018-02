Uma americana de 24 anos descobriu sua gravidez no instante em que sentiu o bebê “sair de dentro” dela na cidade de Waverly, na Georgia. O parto foi realizado às pressas, dentro de um carro. Quanesha Hulett se sentiu mal, mas não fazia ideia que estava grávida – segundo os médicos, de 41 ou 42 semanas. Com fortes dores na barriga, ela pensava estar apenas com algum problema no estômago.