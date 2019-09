Americana é presa nas Filipinas ao tentar embarcar com bebê na bagagem

As autoridades filipinas prenderam uma mulher norte-americana que tentou sair do país com bebê de apenas seis dias na bagagem de mão. O porta-voz do Philippines Immigration Bureau, Melvin Mabulac, disse que eles foram informados às 6h20 desta quarta-feira (4) de que uma mulher de 43 anos foi interceptada com um bebê recém-nascido na sua bagagem no aeroporto Ninoy Aquino, em Manila.

A mulher ia viajar sozinha e apenas apresentou o passaporte. Os funcionários do aeroporto decidiram inspecionar a bagagem de mão dela, que parecia ser maior do que o habitual, e foi nessa ocasião que encontraram o bebê lá dentro. A mulher alegou que era tia da criança, mas não apresentou provas da relação familiar.

O caso foi entregue à Divisão de Tráfico de Seres Humanos do Departamento Nacional de Investigação do país.