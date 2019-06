Americana morre ao ser atacada por tubarões nas Bahamas

Uma universitária americana de 21 anos morreu após ser atacada por três tubarões, na quarta-feira (26), enquanto mergulhava nas Bahamas com sua família.

Jordan Lindsey, que vivia na Califórnia, estava perto de Rose Island, a leste da capital Nassau, quando o acidente ocorreu, informou Paul Rolle, delegado adjunto em entrevista à WLPG, uma rede associada à CNN.

Segundo a rede de TV americana CBS, membros da família de Lindsey chegaram a ver a aproximação dos tubarões e gritaram para a jovem, mas ela não conseguiu deixar o local. Ela foi socorrida e levada para um hospital, mas morreu ao chegar.

“Jordan tinha a alma mais bonita e gentil que existe, ela fará muita falta”, declarou sua família em uma página do GoFundMe criada para arrecadar dinheiro para levar seu corpo para os Estados Unidos. Até a noite desta quinta (27), US$ 49 mil já tinham sido arrecadados, quase o dobro da meta de US$ 25 mil (o equivalente a R$ 96,5 mil).

O ministério do Turismo das Bahamas expressou suas “mais sinceras condolências à família e aos entes queridos da vítima”, em um comunicado divulgado pela WLPG.

Lindsey estudava comunicação numa universidade privada de Los Angeles, era apaixonada por animais e engajada em ações de proteção ao meio ambiente.

O que fazer em caso de ataque

O cinema eternizou a cena mais assustadora de qualquer domingo na praia. Enquanto as famílias se divertem, um sorrateiro tubarão-branco se prepara para devorá-las num ataque surpresa.

A realidade é bem menos trágica. Tubarões não veem humanos como presas potenciais. Especialistas acreditam que os ataques acontecem quando os tubarões confundem pessoas com presas —tubarões são míopes e só enxergam de perto.

Eles é que deveriam ter medo dos humanos. Das 470 espécies de tubarão, cem estão ameaçadas de extinção pela pesca predatória.

1. Respeito

A melhor defesa é o respeito. Nunca entre na água se tubarões forem avistados e saia imediatamente caso apareçam. Respeite a sinalização nas praias avisando sobre riscos.

2. Reação

Os tubarões são animais que respeitam a força e o tamanho da sua presa. Não aja passivamente, reaja.

3. Acerte o nariz

Se o animal investir contra você, acertar o nariz pode fazê-lo interromper o bote, mas a ação se torna ineficaz conforme repetida. Saia o mais rápido possível da água e grite para avisar as pessoas.

4. Nadar em grupos

Em áreas conhecidas pela presença dos peixes, nade em grupos e não entre na água com ferimentos ou sangramentos, tubarões têm um ótimo olfato para sangue.

5. Mordida

Em caso de mordida, saiba: vai doer. Tente acertar os olhos e as fendas branquiais, que são áreas sensíveis. O sangue na água pode atraí-lo de volta, busque ajuda e saia rápido.

As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

Deixe seu comentário: