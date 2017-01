Americano é demitido após ir a maternidade para acompanhar o parto do filho

Sua mulher está no nono mês de gravidez e começa a sentir fortes contrações. Está chegando a hora tão aguardada… O que você faz? Pega o carro e a leva a uma maternidade, não? E fica lá para acompanhar o nascimento do filho, não é mesmo?

Pois foi o que Lamar Austin fez em New Hampshire (EUA). Levou Lindsay a maternidade e ficou lá com a esposa.

Só que a atitude do segurança lhe custou o emprego na Salerno Protective Services. Em vez de uma mensagem de parabéns pela chegada do filho, ele ganhou a notificação de que estava demitido. Ele estava no período experimental de 90 dias.

A história sensibilizou Sara Persechino. Ela lançou uma campanha de financiamento coletivo no site GoFundMe para ajudar a família Austin.

Ele já recebeu ofertas de emprego e deve voltar ao batente em breve.

“Às vezes você perde uma coisa e ganha outra ainda melhor”, disse ele.

