Um morador de Lexington, no Kentucky (EUA) foi preso no último domingo (17), quando se comemorou o Dia dos Pais nos Estados Unidos, sob a acusação de ter matado o filho. De acordo com a polícia, James Hendron Jr., de 45 anos, pegou uma pistola durante discussão com o filho, Austin Hendron, de 23. A discussão ficou mais grave, e James desferiu vários tiros contra o filho.

