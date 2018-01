Americanos já podem tirar o visto eletrônico, em até 72 horas, para visitar o Brasil

Os americanos quem planejam visitar o Brasil já poderão tirar o visto eletrônico. O sistema vai encolher o prazo para que um viajante dos Estados Unidos obtenha o documento, que antes era de 30 a 40 dias, para até 72 horas. Cai também a taxa cobrada, de US$ 160 para US$ 40. Na esteira dessa facilitação de entrada ao estrangeiro – Austrália, Japão e Canadá já estão utilizando o novo modelo – o Ministério do Turismo estima que o fluxo de visitantes desses países vai crescer em 25% ao ano, numa expansão que pode se traduzir em um aumento de R$ 760 milhões de receita anual para o setor, com base em dados de 2016.

“O visto eletrônico para os principais mercados estrangeiros (em que há exigência da autorização) está entre as principais demandas das empresas e entidades de turismo do país. Essa facilitação deve aumentar em 25% a chegada de visitantes dos países beneficiados pelo novo sistema. Os Estados Unidos são o segundo maior mercado emissor para o Brasil. Só em 2016 foram 575 mil americanos visitando o país. Para competir pelo turista internacional, temos de reduzir a burocracia e ampliar a conectividade”, disse Max Beltrão, ministro do Turismo, que está em Nova York para encontros com jornalistas e profissionais do setor, além de participar de uma feira especializada.

A flexibilização da concessão de vistos a turistas estrangeiros integra as 50 propostas listadas em documento elaborado na primeira edição do ‘Reage, Rio!”, em agosto do ano passado. O documento traz os projetos que podem ajudar o estado do Rio de Janeiro a sair da crise.

Segundo o Rio Convention & Visitors Bureau, em 2016, o turismo gerou R$ 11,1 bilhões em receita para a capital fluminense. “Devemos lembrar que os americanos mantêm o quesito viagem em seu orçamento anual, sendo um dos que mais gastam e permanecem por mais tempo em seu destino de férias. Com a facilidade do visto eletrônico, a expectativa é aumentar em pelo menos 20% a entrada destes visitantes em nossa cidade e, por consequência, a receita deixada por eles”, destacou a presidente da entidade, Sonia Chami.

Os Brasil recebeu 6,57 milhões de turistas internacionais em 2016, dado mais recente, avançando sobre os 6,30 milhões de 2015. O principal mercado emissor de visitantes para o Brasil é a vizinha Argentina, com 2,08 milhões de pessoas. Os EUA vêm na sequência, com 575,9 mil. Os americanos geram uma receita anual para o Brasil de US$ 710,5 milhões. Com o novo visto, a estimativa do ministério é que esse total salte para mais de US$ 888 milhões. Se o impacto econômico trazido pelos visitantes de Austrália, Canadá e Japão for somado ao dos americanos, a receita sobe de US$ 931,2 milhões, em 2016, para US$ 1,16 bilhão.

O ministro Beltrão pondera que a medida, de forma isolada, não é capaz de impulsionar o volume de chegadas de estrangeiros em linha com o potencial do Brasil para o turismo: “Em paralelo, estamos discutindo outros projetos que podem ampliar a conectividade do Brasil com turistas estrangeiros, como a política de céus abertos, o aumento da participação de capital estrangeiro nas companhias aéreas brasileiras, a transformação da Embratur em uma agência de promoção, com acesso a mais recursos financeiros”.

