Amigas de 11 e 12 anos podem ter sido mortas por traficantes

A Polícia Civil apura o possível envolvimento de traficantes no assassinato de duas amigas, de 11 e 12 anos, ocorrido em Casimiro de Abreu, no interior do Rio. A hipótese de que os crimes tenham ligação com o tráfico de drogas foi reforçada após os investigadores descobrirem que o namorado de uma delas foi morto há cerca de uma semana, em meio a uma guerra de facções.

