Amigos de Elba Ramalho tentam sair sem pagar a conta do jantar, alegando que ela tinha dado um show de graça no restaurante

Elba Ramalho e um grupo de amigos estiveram no restaurante Cantinho Doce, em Trancoso, na Bahia, para jantar no domingo. Ela chegou a dar uma canja, cantando sucessos como ‘Chão de Giz’. Pois bem. Elba cantou, bebeu, comeu e foi embora, deixando os amigos à mesa. Tudo ia bem até a hora de pagar a conta.

Parte do grupo se recusava a acertar a dívida do que havia consumido no local. As pessoas disseram que eram amigos de Elba, que ela havia feito um pocket show de graça no local e que amigo de artista não paga conta em lugar nenhum. O garçom não engoliu bem a história, mas antes que o caldo entornasse e o vexame ficasse ainda maior, Samantha Schmutz, que estava no grupo, pagou a conta sozinha.

