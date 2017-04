Amigos de jovem que sumiu no Acre teriam feito pacto de sigilo

O delegado afirma ter certeza de que o jovem está vivo, mas ao mesmo tempo diz não descartar a hipótese de que ele esteja sofrendo algum tipo de crime. Para Sobreira, existe a possibilidade de Borges ter sido influenciado por terceiros que poderiam interferir tanto no projeto como na vida pessoal do estudante.

Desde o desaparecimento, os investigadores receberam várias denúncias de pessoas que afirmam ter visto o acreano. Entre os locais apontados estão o Chile, Peru e até o Paraguai. Por isso, a polícia do Acre conta com a colaboração desses países para tentar localizá-lo.

No quarto do estudante, que ficou trancado por 24 dias enquanto os pais viajavam, foi encontrada uma estátua do filósofo Giordano Bruno (1548-1600) orçada em R$ 7 mil, e 14 livros extremamente organizados, escritos à mão. Alguns deles copiados nas paredes, teto e chão. Todas as obras – identificadas por números romanos – criptografadas.

Junto com os 14 livros criptografados deixados no quarto, o estudante também deixou as “chaves” que servem como guia para a decodificação. De acordo com a família, os escritos foram feitos com a utilização de pelo menos quatro códigos diferentes.